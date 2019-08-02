Новый "Еврофайтер" даст бой американскому F-15X

Европейский истребитель насторожил Пентагон

"Еврофайтеры" периодически встречаются в учебных боях с F-35 и другими американскими самолетами, нередко одерживая верх. Так же как и США, европейцы и не думают отказываться от машин четвертого поколения, справедливо полагая, что всю грязную работу делать будут, скорее всего, они.

ВВС США попросили миллиард долларов на закупку восьми F-15EX, который в России некоторые называют американским Су-35С. Этот глубоко модернизированный истребитель поколения 4++ будет работать в связке с F-35 и F-22 и по эффективности не уступит двум последним. Но и европейцы не отстают. Улучшенный "Еврофайтер" должен стать истребителем из той же лиги. Модернизацией машины занимается британская BAE, которая 19 месяцев исследовала возможные "апргрейды" истребителя.

Как сообщает BAE, двигатели EJ200 сделают мощнее, а также продлят срок эксплуатации деталей. Системы управления усовершенствуют, прежде всего, это касается датчиков. Кроме того, большое внимание уделят высокоскоростным каналам связи, чтобы летчики были максимально осведомлены. Кабины оснастят панорамными дисплеями. Все это очень похоже на возможности F-35.

F-15EX, по сравнению с F-15C и F-15E, оснащен лучшей авионикой, датчиками, однако, по данным The National Interest, на 70% это та же самая машина. Стоит истребитель $80 млн, что на $20 млн дешевле, чем F-35. Одно из его главных преимуществ заключается в том, что летчикам не нужно переучиваться, как на "тридцать пятом".

Поэтому в бою, если до такого дойдет, новейшие "Еврофайтер" не только составит достойную конкуренцию F-15X, но и может одолеть верх, потому что практически ни в чем не уступает американцу.