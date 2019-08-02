Украина показала "контрабандные российские" С-125 в Одессе

В Африке так и не получат ракеты: их возьмет на вооружение Киев

Под Одессой показали партию ракет советского производства ЗРК "Печора". По мнению Минобороны Украины, русские контрабандисты пытались переправить их в Африку.

Однако преступную схему "раскусили" сотрудники СБУ. Более того, в пресс-службе Генпрокуратуры уверяют, что это сотрудники "Рособоронэкспорта" по сговору с другими гражданами незаконно перевезли через украинскую границу зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" вместе с 36 ракетами 5В27Д.

А везти собирались в Эритрею, в отношении которой Совбез ООН ввел эмбарго. О находке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил еще в марте этого года, а само дело начали расследовали в 2007-2010 годах. Но теперь, видимо, решили, что с этим делать.

Вооружение передается в Вооруженные силы Украины, которые получат на боевое дежурство современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона", – говорится в сообщении Генпрокураторы.

Нужно отметить, что С-125 "Печора" – комплекс, принятый на вооружение СССР в 1961 году. Активно применялся в Египте и Ираке. А в 1999-м именно из него был сбит американский "cтелс" F-117. Однако называть его современным все-таки неверно. После развала Советского Союза Украине достались комплексы С-125, и в данный момент она их даже модернизируют для стрельбы по надводным мишеням.

Поверить в то, что "Рособоронэкспорт" решился на такую рисковую "операцию", достаточно сложно. В этом случае, можно было бы придумать более безопасную схему. Однако, ракеты оказались под Одессой до событий 2014 года, когда между двумя странами было налажено военное сотрудничество.

Как вариант, ракеты имеют украинское, вернее советское происхождение. И теперь, чтобы в очередной раз очернить "агрессоров", и была придумана эта акция.