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Су-57 впервые покажут вблизи

Фото: Zuma\TASS
Тайны самолета можно будет рассмотреть невооруженным глазом

Новейший истребитель пятого поколения Су-57 впервые можно будет увидеть в мельчайших деталях. На авиасалоне МАКС-2019 его покажут на статистической экспозиции. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Отмечается, что самолет также примет участие и в летной программе. Уточняется, что Су-57 ранее никогда не показывали в статике. Теперь любой желающий может увидеть все тайны истребителя, передает РИА "Новости".

Су-57 впервые взлетел в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают российскому самолету превосходство над конкурентами.

Ранее Минобороны подписало контракт на закупку 76 истребителей Су-57.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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