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Названа причина расширения деятельности НАТО

Фото: flickr.com/7th Army Training Command
Организация пытается разрешить все мировые конфликты после распада СССР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил для чего Альянс расширяет территорию своего влияния после прекращения холодной войны.

По его словам, главная цель состояла в сдерживании растущего военного потенциала СССР.

"И мы делали это очень успешно, потому что холодная война завершилась без единого выстрела, и мир сохранился",

цитирует Столтенберга РИА "Новости".

Он подчеркнул, что после распада СССР у НАТО было два выхода: прекратить существование либо выйти за пределы зоны и бороться с врагами по всему миру.

Генсек добавил, что у организации нет роли быть ответственной за разрешение всех конфликтов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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