Названа причина расширения деятельности НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил для чего Альянс расширяет территорию своего влияния после прекращения холодной войны.
По его словам, главная цель состояла в сдерживании растущего военного потенциала СССР.
"И мы делали это очень успешно, потому что холодная война завершилась без единого выстрела, и мир сохранился",
– цитирует Столтенберга РИА "Новости".
Он подчеркнул, что после распада СССР у НАТО было два выхода: прекратить существование либо выйти за пределы зоны и бороться с врагами по всему миру.
Генсек добавил, что у организации нет роли быть ответственной за разрешение всех конфликтов.
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