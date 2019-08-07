Они вернулись: в Сирии и Ираке констатировали возрождение террора

Пентагон готовит ввод войск

Запрещенное в России "Исламское государство" возрождается в Сирии, а также укрепляет свои повстанческие возможности в Ираке.

Силы, которые поддерживает Пентагон, не способны противостоять боевикам в течении длительного срока, а сокращение военного контингента США привело к тому, что американцы и их союзники уже не могут внимательно следить за лагерем для беженцев Аль-Холь. В результате, идеи террористов вновь распространились среди людей.

Об этом говорится в докладе генерального инспектора Минобороны США Гленна Файна о проведении спецоперации "Непоколебимая решимость". Цитаты из текста приводит РБК.

Сообщается, что террористы также вероятно восстанавливают свои финансовые сети в обоих государствах. Сейчас в составе запрещенного в РФ ИГ числится от 14 до 18 тыс. боевиков в Ираке и Сирии. Их них до 3 тыс. иностранцев.

В конце 2018 года Трамп констатировал разгром террористов и объявил о выводе войск, чем вызвал возмущение военных и отставку "Бешеного Пса" Джеймса Мэттиса, который возглавлял Пентагон. Судя по всему, теперь США готовят введение в Сирию и Ирак дополнительного контингента войск, что неизбежно обострит отношения с Россией, так как обе страны поддерживают разные силы.