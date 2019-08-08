В США продают украинский МиГ-29

Американцы лелеяли советскую машину

В США продается советский МиГ-29 из частной коллекции. В 1991 году истребитель достался Украине, а затем был продан бывшему совладельцу американской компании Microsoft Полу Аллену.

В прошлом году миллиардер и большой фанат авиации скончался, и теперь его наследники распродают внушительную коллекцию. Равно как и его компания Stratolaunch Systems выставила на торги крупнейший в мире самолет-носитель Stratolaunch Model 351 для запуска ракет.

"Популярная механика" рассказывает любопытную историю, как самолет оказался в США. Выпущенный в 1989 году истребитель сначала эксплуатировался в ВВС СССР, а затем, как уже было сказано выше, на Украине. Но через некоторое время, не желая тратиться на самолет, украинцы подвергли его демилитаризации и выставили на продажу в 2005 году. МиГ-29 купил руководитель Фонда истории авиации Джон Сешнс и повез в США через Гонконг.

Без приключений на обошлось: из-за проблем с документами истребитель конфисковала таможня, однако Сешнсу удалось договориться.

В США самолет долго и тщательно реставрировали, после чего в 2011 году машина была продана Аллену. Сумма сделки до сих пор не разглашается. По мнению экспертов, это один из лучших, если не лучший сохранившийся образец МиГ-29 на сегодняшний день.

Телеграм-канал AviaChatChanell уже опубликовал фото МиГа рядом с "Боингом-777Х". Судя по всему, потенциальный покупатель уже испытывает машину.