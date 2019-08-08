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Увидел и умер: в США назвали свой самый грозный самолет

Фото: commons.wikimedia.org
Россия скопирует "летающий крейсер"

Если вы увидели этот самолет в небе, это значит, что вы уже мертвы. Именно так журнал Aviation Geek Club описывает летающую батарею АС-130. По мнению издания, это самая смертоносная машина, которая может появиться над полем боя.

Этот самолет можно сравнить с летающим линкором, который поливает огнем технику и живую силу противника оставляя после себя пепелище. К слову, в России планируют сделать похожий самолет из советского Ан-12.

Сегодняшний АС-130 это не совсем тот самолет, которые утюжил позиции вьетконговцев в начале 70-х. Сейчас он оснащен сложными системами датчиков, навигации и управления огнем. Телевизионные, инфракрасные датчики и радары помогают экипажу распознать своих и чужих в хаосе сражения и ювелирно точно нанести удар.

Более того, на АС-130U установлен радиолокатор с синтезированной апертурой для обнаружения целей на большом расстоянии.

Интересно, что все стрелково-артиллерийское вооружение находится по левому борту грузовой кабины, поэтому самолет постоянно выполняет левый вираж вокруг района цели. Из-за постоянной пальбы отсек вооружения отделен от остальной кабины противодымной шторой, а заряжающие работают в масках, так как дышать нормально во время работы не получается.

Самолет использовался во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. В своей статье "Призрак над шоссе" Пол Ларсон описывает, как за одну атаку АС-130 уничтожил 20 иракских грузовиков и 4 бронетранспортера.

Резервисты капитан Ричард Хэддад и лейтенант Рэндал Брайт из 711-1 эскадрильи специальных операций ВВС США патрулировали дорогу, соединяющую Кувейт с Багдадом. Операция шла вовсю, и из Кувейта в Ирак поехала огромная колонна грузовиков и бронированной техники.

Фото: commons.wikimedia.orgУ Хээдада и Брайта не было достаточного количества топлива, чтобы атаковать колонну, но тем не менее, они на это решились.

Вдруг Хэддад заметил, что автопилот не работает, и это было проблемой, так как выполняя обстрел, нужно было оставаться на фиксированной высоте. В итоге капитан вручную управлял элеронами и одновременно палил из орудий, а Брайт крутил штурвал и отвечал за дроссели.

Самолет начали обстреливать с земли, одна из ракет слегка задела обшивку, однако экипажу сильно повезло.

Точное количество жертв в результате того авианалета не знает никто, однако дорогу после этого прозвали "Шоссе смерти".

Александр ИЛЬИН
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