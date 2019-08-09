В акватории растет напряжение

Американский эсминец USS Porter DDG78 вошел в воды Черного моря со стороны Босфорского залива. По данным ТАСС, его уже сопровождает российский сторожевик "Сметливый". USS Porter DDG78 – это эсминец типа "Арли Берк", а значит этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Томагавк".

В ВМС США не стали говорить о цели похода корабля, ограничившись лишь стандартными фразами об укреплении сотрудничества с партнерами и поддержании стабильности в регионе.

Последний раз эсминец типа "Арли Берк" заходил в Черное море совсем недавно – в июле, когда проходили украинско-американские учения Sea Breeze 2019.