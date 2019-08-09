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В Индии разбился очередной Су-30МКИ

Фото: TASS
Участились аварии российских истребителей

Истребитель Су-30МКИ разбился в штате Ассам на востоке Индии. Как сообщил телеграм-канал "Военный осведомитель", ссылаясь на данные Минобороны страны, он выполнял тренировочный полет, однако что-то пошло не так. Оба пилота успешно катапультировались, причины аварии выясняются.

В составе ВВС Индии 272 истребителя Су-30МКИ, которые заказывались с 1996 года. На данный момент Нью-Дели собирается сделать очередной крупный заказ на истребители. Однако после того, как в Индии сильно раскритиковали качество российских машин, многие эксперты считают, что выбор будет сделан в пользу американских F-16 или европейских "Тайфунов".

С другой стороны, есть мнение, что таким образом Индия сбивает цену на российский товар, но все равно, скорее, приобретет самолеты "Сухого", так как уже привыкла к ним.

Ранее стало известно, что Индия заказала у России большое количество ракет "воздух-воздух" для истребителей Су-30МКИ.

Аварии истребителей российского и советского производства в последнее время участились. Так, в пятницу нашли обломки азербайджанского МиГ-29, который упал в Каспийское море 24 июля, также выполняя учебный полет.

Александр ИЛЬИН
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