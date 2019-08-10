Немцы выступили против размещения войск США в Польше

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Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на угрозы США вывести из Германии военных и послать в Польшу.
"Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие",
– цитирует Барча Hannoversche Allgemeine Zeitung.
Он добавил, что Вашингтону следует увезти ядерный арсенал к себе на родину, а не перевозить в Варшаву. По его словам, такое действие резко ухудшит отношение с Россией, что противоречит интересам Германии и Европы.
Ранее посол США в ФРГ Ричард Гренелл рассказал, что Берлин не увеличил расходы на оборону до двух процентов от ВВП и использует свой профицит торгового баланса на внутренние цели. В качестве наказания он предложил перевезти всех военных с территории Германии в Польшу.
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