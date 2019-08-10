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Применение "Кинжала" впервые показали на видео

Применение
Фото: www.globallookpress.com
Способности комплекса увидели обычные зрители и эксперты

На Армейских международных играх впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".

Отмечается, что в авиашоу участвовала пара истребителей МиГ-31К. По заданию они прикрывали штурмовую и бомбардировочную авиацию, которая била авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника, передает РИА "Новости".

На полигоне установили 60 целей, которые были успешно поражены.

Напомним, что "Кинжал" способен разгоняться до гиперзвуковой скорости и поражать крупные цели на суше и на море.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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