Су-27 погнал самолет НАТО от борта Сергея Шойгу

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Минобороны РФ опубликовало видео, снятое с борта главы ведомства Сергея Шойгу, над нейтральными водами Балтики. Сообщается, что министр следовал из Калининграда в Москву.
К российскому Ил-76 подлетел истребитель НАТО F/A-18 ВВС Испании и помахал ракетами "воздух-воздух". В ответ Су-27 из сопровождения оттеснил "Хорнета", который под давлением "Фланкера" на всякий случай забрался повыше. Позже рядом с иллюминаторами показался второй истребитель сопровождения – Су-35С. Стоит отметить, что все пилоты действовали достаточно корректно и создавали провокаций.
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