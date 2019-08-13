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США понаблюдали за российским флотом

США шпионят за российским флотом
Фото: АР/ТАСС
Арктический район стал предметом пристального внимания Вашингтона

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан признал, что Пентагон следил за морскими маневрами ВМФ России в Арктике и зоне Северного Ледовитого океана. 

"Наша осведомленность и способность отслеживать всю эту деятельность находятся на очень хорошем уровне... Наши летчики хорошо подготовлены, они четко понимают, в чем заключаются наша задача с точки зрения патрулирования воздушного пространства и пути его осуществления", –

приводит ТАСС слова генерала.

Кроме того, он подчеркнул, что цель американских военных – "быть готовым защищаться и сдерживать любую активность России".

Командующий отметил, что Арктический регион – критически важная область для всей планеты, поэтому задача каждой страны состоит в том, чтобы обеспечить безопасность этой области.

На прошлой неделе моряки Северного флота на границе Баренцева и Норвежского морей начали учения по поиску и обнаружению подводных лодок условного противника. Ранее Россия провела в Балтийском море учения "Океанский щит – 2019", в которых приняли участие свыше 10 тыс. военных, 49 кораблей и боевых катеров и 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС, напоминает Рамблер. 

Валентина МАЙОРОВА
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