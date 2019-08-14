США упрашивают страны Азии разместить свои ракеты

Вашингтон хочет окружить Москву со всех сторон

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон всерьез намерен развернуть ракеты средней дальности в Азии и уже обсуждает этот вопрос с представителями стран.

Она отметила, что руководители государств региона должны сами решить, нужны ли им американские ракеты. Томпсон заверила, что США не будут оказывать никакого давления во время переговоров.

"Принимать решение на этот счет – это суверенное право лидеров данных государств",

– цитирует ее агентство Associated Press.

Замгоссекретаря также подчеркнула, что все американские союзники положительно отреагировали на выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает РИА ФАН.