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Раскрыта дальнейшая судьба "Лошарика"

Раскрыта дальнейшая судьба
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Подлодку вновь вернут в строй

В оборонно-промышленном комплексе РФ рассказали о дальнейшей судьбе подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), который загорелся 1 июля в Баренцевом море.

Отмечается, что подлодку в ближайшее время отбуксируют для ремонта.

"Этой осенью "Лошарик" отбуксируют для проведения ремонта на "Звездочку",

цитирует источника ТАСС.

По его словам, из аппарата откачают всю воду, после чего специалисты проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений. При этом он подчеркнул, что, по предварительной оценке, АС-31 получил серьезные повреждения, уточняет "ФедералПресс".

"Можно говорить, что огнем серьезно повреждено и подлежит замене радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения", – добавил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Трагедия случилась вечером 1 июля во время завершения контрольного выхода АС-31 в море перед предстоящим выполнением боевого задания. В результате погибли 14 моряков, напоминает URA.RU.

Президент РФ Владимир Путин наградил четырех погибших подводников звездой Героя России, передает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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