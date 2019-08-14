Раскрыта дальнейшая судьба "Лошарика"

Подлодку вновь вернут в строй

В оборонно-промышленном комплексе РФ рассказали о дальнейшей судьбе подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), который загорелся 1 июля в Баренцевом море.

Отмечается, что подлодку в ближайшее время отбуксируют для ремонта.

"Этой осенью "Лошарик" отбуксируют для проведения ремонта на "Звездочку",

– цитирует источника ТАСС.

По его словам, из аппарата откачают всю воду, после чего специалисты проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений. При этом он подчеркнул, что, по предварительной оценке, АС-31 получил серьезные повреждения, уточняет "ФедералПресс".

"Можно говорить, что огнем серьезно повреждено и подлежит замене радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения", – добавил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Трагедия случилась вечером 1 июля во время завершения контрольного выхода АС-31 в море перед предстоящим выполнением боевого задания. В результате погибли 14 моряков, напоминает URA.RU.

Президент РФ Владимир Путин наградил четырех погибших подводников звездой Героя России, передает телеканал "360".