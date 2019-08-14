В Сирии сбили Су-22М3

Судьба пилота неизвестна

Боевики сбили Су-22М3, принадлежащий ВВС Сирии. Как сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель", это произошло на юге провинции Идлиб.

По предварительным данным пилот попал в плен. Опубликовано видео, на котором бородатый боевик показывает обломки самолета "Сухого", а также фотографии.

Су-22М3 – это экспортная версия Су-17М3 с двигателем Р-29БС-300. Выпускался малой серией в 1982-1983 годах.