В Сирии сбили Су-22М3

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Боевики сбили Су-22М3, принадлежащий ВВС Сирии. Как сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель", это произошло на юге провинции Идлиб.
По предварительным данным пилот попал в плен. Опубликовано видео, на котором бородатый боевик показывает обломки самолета "Сухого", а также фотографии.
Су-22М3 – это экспортная версия Су-17М3 с двигателем Р-29БС-300. Выпускался малой серией в 1982-1983 годах.
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