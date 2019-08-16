Грузия жалуется на российских военных на границе

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Грузинский "Первый канал" сообщил о том, что российские военнослужащие якобы монтируют железные столбы для проволочного заграждения на грузино-осетинской границе. В МИД Грузии эти действия уже назвали "бордеризацией на оккупационной линии".
По данным телеканала, работы ведутся на границе между селами Гугутианткари на территории Грузии и Дисеви, которое уже находится в Южной Осетии.
Как заявил заместитель главы МИД Грузии Владимир Константиниди, столбы начали монтировать накануне годовщины грузино-осетинского конфликта.
Ранее отношения между Москвой и Тбилиси обострились после массовых антироссийских демонстраций в грузинской столице. После этого по указу президента Владимира Путина прямое авиасообщение между двумя странами было приостановлено. Из-за этой туристическая отрасль Грузии уже понесла существенные убытки.
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