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Грузия жалуется на российских военных на границе

Грузия жалуется на российских военных на границе
Фото: flickr.com/7th Army Training Command Follow
Солдаты устанавливают железные пограничные столбы

Грузинский "Первый канал" сообщил о том, что российские военнослужащие якобы монтируют железные столбы для проволочного заграждения на грузино-осетинской границе. В МИД Грузии эти действия уже назвали "бордеризацией на оккупационной линии".

По данным телеканала, работы ведутся на границе между селами Гугутианткари на территории Грузии и Дисеви, которое уже находится в Южной Осетии.

Как заявил заместитель главы МИД Грузии Владимир Константиниди, столбы начали монтировать накануне годовщины грузино-осетинского конфликта.

Ранее отношения между Москвой и Тбилиси обострились после массовых антироссийских демонстраций в грузинской столице. После этого по указу президента Владимира Путина прямое авиасообщение между двумя странами было приостановлено. Из-за этой туристическая отрасль Грузии уже понесла существенные убытки.

Александр ИЛЬИН
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