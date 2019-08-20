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Запад напрягся: "Центр-2019" соберет рекордное число военных

Запад напрягся:
Фото: www.globallookpress.com
Минобороны раскрыло подробности грандиозных маневров

Российские военные раскрыли подробности предстоящих учений "Центр-2019", в которых примет участие около 130 тыс. человек. В манерах, помимо военнослужащих РФ, примут участие военных из КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Этим и объясняется такая внушительная цифра. Для сравнения, три года назадна учениях "Центр-2015" было задействовано около 95 тыс. военных, более 7 тыс. единиц вооружения и военной техники, до 170 самолетов и 20 кораблей. Тогда, кроме россиян, участвовали еще военные из Казахстана.

В этом году, согласно данным пресс-релиза Минобороны, в учениях примут участие более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Как ообщалось ранее, в рамках "Центр-2019" десантники проведут самую масштабную высадку за 38 лет. Несколько важных этапов маневров запланированы в Арктике: на территории от Новой Земли до Новосибирских островов.

Впервые, с советских времен, экипажи военно-транспортной авиации и десантники до последнего не будут знать, где произойдет высадка. 

Александр ИЛЬИН
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