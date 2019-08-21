Летчики показали новую фигуру высшего пилотажа

"Пропеллер" удивит даже искушенного зрителя

Телеканал "Звезда" опубликовал первое видео новой фигуры группового пилотажа "Пропеллер", которую впервые покажут на "МАКС-2019". Соответствующий ролик был снят во время тренировки группы "Первый полет". Фигуру исполняют чемпионы мира Роман Овчинников и Антон Беркутов на Як-52.

Вот как описывает эту фигуру руководитель пилотажной группы Дмитрий Самохвалов: два самолета вращаются параллельно друг другу на постоянном углу 180 градусов. И если летчики все делают правильно зритель увидит проекцию пропеллера, так как дымовой след создаст радиус.