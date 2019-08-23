Бомбардировщик сел "голым брюхом" на аэродроме

Пилоты F-111 сотворили настоящее чудо

Недавняя история с посадкой авиалайнера А-321 на кукурузном поле в Жуковском и без преувеличения чудесное спасение пассажиров взбудоражила буквально всех. Летчики получили звания Героев России, а пассажиры уже могут считать 15 августа своим общим вторым днем рождения.

Однако летчики могут рассказать таких историй немало. Иногда они оканчивались плохо, а иногда все заканчивалось удачно.

Пилотам и пассажирам "Эйрбаса" сильно повезло, что рядом оказалось ровное кукурузное поле, на которое нужно было садиться без шасси, которыми самолет мог застрять в земле и от этого разрушиться. Однако история помнит случаи, когда самолеты садились без шасси прямо на взлетно-посадочную полосу, то есть на жесткий асфальт.

18 июля 2006 года пилоты ВВС Австралии Питер Конер и Люк Уорнер выполняли обычный тренировочный полет на F-111C и начали заходить на посадку. Вдруг внутри у летчиков похолодело – шасси не выпускались. Экипаж два часа кружил над авиабазой Эмберли, пытаясь выпустить шасси и заодно сжигая топливо.

Как рассказали пилоты в интервью передаче Real Top Guns, они приняли решение садиться на брюхо, предварительно зацепившись крюком за трос на аэродроме. Это необходимо было сделать ювелирно, летчики несколько раз заходили на посадку, найдя оптимальную высоту – 6 футов. Даже если бы удалось зацепиться, это было очень опасно, потому что об удара об асфальт самолет мог разрушиться и взорваться – топливо еще оставалось. Достаточно вспомнить катастрофу российского Ту-22М, кстати, схожего по конструкции. Правда, летчики ВКС садились с выпущенными шасси, но в очень плохую погоду.

В итоге австралийским летчикам повезло: самолет с искрами, царапая "брюхо", пронесся по ВПП и остановился. К самолету устремились пожарные, а летчики наоборот побежали подальше от F-111, так как он в любой момент мог взорваться. В опубликованном видео посадка начинается с 04:30.