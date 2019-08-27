В Донбассе "палят" из запрещенных минометов

По традиции стороны обвиняют друг друга

В Донбассе представители ДНР и украинские военные обвиняют друг друга в применении запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм.

Как сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook, вооруженные силы непризнанных республик устроили накануне 12 обстрелов украинских позиций. При этом один военнослужащий был ранен.

В Донецке тоже обвинили ВСУ в использовании 82-мм минометов. Как пишет "Комсомольская правда", огонь открыли прямо во время празднования Дня Шахтера и 150-летия города 25 августа.

По данным представителей ДНР, прямо во время вечернего выступления специально приглашенных российских артистов, со стороны Авдеевки по поселку Спартак на северной окраине Донецка ВСУ выпустили 7 мин калибром 82 мм. Кроме того, обстреляли Горловку.