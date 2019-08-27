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Ульяновск резко ускорил выпуск тяжелых транспортников Ил-76МД-90А

Ульяновск резко ускорил выпуск тяжелых транспортников Ил-76МД-90А
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (CC BY-SA 4.0)
Без этих самолетов невозможна крупная боевая операция

К началу сентября военные получат третий тяжелый транспортник Ил-76МД-90А, которых так не хватает в ВКС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, ульяновское предприятие "Авиастар-СП" сдаст машину в течении недели, после чего ее передадут в 235-й военно-транспортный авиационный полк". К слову, базируется полк там же, на аэродроме Ульяновск-Восточный.

Первый серийный Ил-76МД-90А завод передал 2 апреля этого года, второй в мае. Всего же в 2019-м планируется ввести в строй шесть глубоко модернизированных "семьдесят шестых", а это означает, что до конца декабря военные получат еще три машины, то есть по одной в месяц. Ранее В Ульяновске запустили автоматизированную линию сборки транспортников.

Ил-76МД-90А существенно отличается от базовой модели. У самолета новые, более экономичные двигатели ПС-90А-76 с тягой по 14,5 тонны. Также обновлена авионика, установлено модифицированное крыло, усилено шасси.

Александр ИЛЬИН
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