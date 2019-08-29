Украинцы построили "зверь-БТР"

Нибиру
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Знаменитый завод имени Малышева "козырнул" модернизированным БТР-50 с 400-сильным двигателем ОТД-2. Раньше на нем стоял "движок" мощностью 240 л.с.
Машина разработки 50-х годов мало походит на современный бронетранспортер и больше напоминает легкий танк без пушки или БМП. Производить их закончили в 1970-м году, однако оставшиеся образцы, видимо, решили улучшить.
Как сообщили в пресс-службе Укроборонпрома, в который входит вышеупомянутый завод, недавно провели успешные испытания, и "зверь-БТР" преодолел водную преграду. На сайте опубликовали соответствующие фотографии.
Также машина также получила пятиступенчатую коробку передач с планетарными механизмами поворота и доработанные узлы ходовой части.
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