Украинцы построили "зверь-БТР"

Послевоенная машина получила в два раза мощнее мотор

Знаменитый завод имени Малышева "козырнул" модернизированным БТР-50 с 400-сильным двигателем ОТД-2. Раньше на нем стоял "движок" мощностью 240 л.с.

Машина разработки 50-х годов мало походит на современный бронетранспортер и больше напоминает легкий танк без пушки или БМП. Производить их закончили в 1970-м году, однако оставшиеся образцы, видимо, решили улучшить.

Как сообщили в пресс-службе Укроборонпрома, в который входит вышеупомянутый завод, недавно провели успешные испытания, и "зверь-БТР" преодолел водную преграду. На сайте опубликовали соответствующие фотографии.

Также машина также получила пятиступенчатую коробку передач с планетарными механизмами поворота и доработанные узлы ходовой части.