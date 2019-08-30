Польша намерена купить F-35

Варшава проводит модернизацию военной отрасли

Высокопоставленный чиновник администрации Польши заявил журналистам о том, что его страна планирует купить сразу 32 истребителя F-35. Политик напомнил о том, что Варшава и Вашингтон подписали соглашение, которое предполагает увеличение военного персонала в Польше на одну тысячу человек.

О планах Польши пополнить свою военную технику американским истребителем сообщают РИА Новости. При этом чиновник не стал уточнять, откуда поляки возьмут столько денег на самолеты.

При этом Варшава выбрала шесть мест на территории страны, где могут разместиться американские войска. Об этом ранее рассказал министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Мы говорили о новых дислокациях для американской армии – мы уже договорились о шести и говорили о седьмом месте", – цитирует министра RMF 24.

США стараются как можно сильнее увеличить свое военное присутствие в Польше. Так, в июне сообщалось о том, что эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 разместят в этой стране. В России тогда подчеркнули, что это нарушает договоренности между Москвой и НАТО и усиливает напряжение.