Опять провал: тяжелую ракету "Ангара" раскритиковали

Проект подкосил "Роскосмос"

Российская тяжелая ракета "Ангара", на которую было потрачено порядка 110 млрд рублей, не соответствует требованиям основного заказчика – Минобороны РФ. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости". При этом он отметил, что выбор "Ангары" как основного носителя для формирования спутниковой группировки, "никто не подвергает сомнению".

По словам Борисова, из-за срывов "Роскосмоса" по "Ангаре" было потеряно много времени. На данный момент планируется запустить "Ангару" с космодрома Восточный до 2023 года, хотя раньше собирались осуществить пуск еще в 2021 году.

"Ангару" можно смело называть самой невезучей ракетой. Зависимость от "проблемного" Восточного, многочисленные срывы и "переиначивания" проекта. Так, "Ангара-3" была вообще отменена.

Что касается "Ангара-5", то она должна заменить "Протон" с крайне токсичным топливом. Однако в связи с долгим переносом производства из Москвы в Омск сильно разработка ракеты сильно затормозилась.