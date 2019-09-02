Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Опять провал: тяжелую ракету "Ангара" раскритиковали

Опять провал: тяжелую ракету
Фото: www.globallookpress.com
Проект подкосил "Роскосмос"

Российская тяжелая ракета "Ангара", на которую было потрачено порядка 110 млрд рублей, не соответствует требованиям основного заказчика – Минобороны РФ. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости". При этом он отметил, что выбор "Ангары" как основного носителя для формирования спутниковой группировки, "никто не подвергает сомнению".

По словам Борисова, из-за срывов "Роскосмоса" по "Ангаре" было потеряно много времени. На данный момент планируется запустить "Ангару" с космодрома Восточный до 2023 года, хотя раньше собирались осуществить пуск еще в 2021 году.

"Ангару" можно смело называть самой невезучей ракетой. Зависимость от "проблемного" Восточного, многочисленные срывы и "переиначивания" проекта. Так, "Ангара-3" была вообще отменена.

Что касается "Ангара-5", то она должна заменить "Протон" с крайне токсичным топливом. Однако в связи с долгим переносом производства из Москвы в Омск сильно разработка ракеты сильно затормозилась.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Блокаду Крыма ввели в интересах России

Ошибка Киева дорого обошлась украинским фермерам

Захарова ответила на хамство поляков

Варшава поставила себя в крайне глупое положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей