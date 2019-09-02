Демобилизоваться досрочно или отказаться от отсрочки: в России изменились правила армейского призыва

Изменения призывного порядка вступили в силу 1 сентября. Они касаются студентов-очников, родственников погибших военнослужащих, а также солдат, ставших отцами дважды

Если желание служить пересиливает желание учиться, от законной отсрочки можно отказаться. Такая возможность появилась у студентов бакалавриата, специалитета и магистрантов. Претендовать на военный билет также могут молодые люди с ученой степенью, и те, чьи близкие родственники – отцы или братья – получили ранения или погибли на службе. Такие изменения, по мнению чиновников, уравняют права призывников. "Люди, которые прошли срочную службу в армии, имеют больше преференций на государственной и муниципальной гражданской службе, нежели те, кто не служил в армии. Поэтому молодой человек, который желает построить свою карьеру, желает, чтобы в его биографии была эта очень почетная и гордая строка о том, что человек год провел на обязательной военной службе – этот человек может отказаться от отсрочки", – уверен депутат Александр Шерин.

Приятная новость и для солдат, ставших отцами во второй раз – они смогут завершить службу досрочно. Правда, претендовать на эти льготы могут лишь бойцы, призванные до 1 сентября. Это касается и других военнослужащих, имеющих веские основания для увольнения.

Осенние изменения, считают эксперты, положительно скажутся на престиже российской армии. Между тем работа в этом направлении ведется ни первый год. Ещё 11 лет назад был дан старт масштабной реформе по модернизации вооруженных сил. С тех пор уклад солдатской жизни сильно и качественно изменился. Срок армейской службы сократился в два раза. Стало меньше и хозяйственных забот, которыми были обременены бойцы. Так, благодаря оснащению частей современной бытовой техникой военнослужащие больше не застирывают форму вручную. Да и "наряд по кухне" остался в прошлом. В столовых солдаты теперь бывают лишь для того, чтобы поесть. А приготовление пищи взяли на себя профессиональные гражданские повара. Армейские кулинары кормят бойцов трижды в день по системе "шведский стол". Утром, как правило, выдается сосиска или котлета с гарниром на выбор, а также булочка, сливочное масло и кофе. В обеденное время армейский рацион заметно расширяется. Здесь и салаты, и супы, и горячее – все приготовлено в нескольких вариантах. Вот пример обычного дневного рациона: борщ, рассольник или гороховый суп – на первое; блюда из курицы, говядины, свинины – на второе. Отдельно к ним можно подобрать гарнир из гречки, макарон, риса или картофельного пюре. В качестве десерта – компот из свежих фруктов. Ужин в основном состоит из рыбы. Все армейские подразделения оборудованы салат-барами. Помидоры, огурцы, редис, болгарский перец, капуста – овощами, представленными на стеллажах, можно разбавить трапезу в любое время.

Стоит отметить, что армейский рацион отличается не только разнообразием, но и пользой. Меню для солдат составляют диетологи. При подборе блюд специалисты учитывают географическое положение военной части. Кроме того, съедобные позиции меняются в зависимости от времени года. К примеру, летом в рационе много свежих овощей и фруктов, а зимой – калорийных продуктов, обогащенных витаминами, мед, сало, чеснок.

Такое распределение обязанностей позволило освободить солдат от решения бытовых проблем и дало им больше времени на качественную боевую подготовку. Благодаря этому растет не только престиж армейской службы, но и ее качество. Впрочем, об эффективности преобразований можно судить по цифрам. Призывников, уклоняющихся от армии, сегодня стало меньше в 20 раз.