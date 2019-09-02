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B-2 и B-52H летят в Англию преподать урок русским

B-2 и B-52H летят в Англию преподать урок русским
Фото: wikipedia.org
Редкие кадры опубликовали британские телевизионщики

В Великобританию начала прибывать военно-транспортная авиация с необходимым грузом и техперсоналом для развертывания В-52Н. Как сообщает телеграм-канал "Оперативная линия", в ближайшее время на острове ожидают сразу несколько эти стратегических бомбардировщиков. До этого B-52H прилетали в Великобританию в марте для отработки бомбовых ударов на на территории Европы.

Кого собираются бомбить американцы, становится понятно из сюжета ITV News, в котором есть достаточно уникальные съемки заправки B-2 в воздухе, а также полет стелса в сопровождении двух F-22.


Ранее B-2 совершил перелет из США в Великобританию, чтобы дать понять потенциальному противнику, что намерения у Пентагона серьезные.

А кто этот противник, становится понятно уже со второй минуты сюжета, когда в кадре появляется российская арктическая техника. Автор сюжета напоминает, что США пристально следят за активностью русских в Арктике.

И хотя пилот B-2 Лорен Колод в интервью журналисту выразила надежду, что приказ так никогда и не поступит, сам посыл выглядит достаточно воинственно.

Александр ИЛЬИН
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