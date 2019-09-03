Нет никакого житья от американцев

Применение климатического оружия большинством ученых давно считается маловероятным. Однако каждый раз, когда происходят природные катакликзмы или возникают природные бедствия, вроде пожаров в Сибири, кто-нибудь да задает вопрос – а не виноваты ли в этом американцы?

Газете "Комсомольская правда" удалось найти экспертов, которые признают США виновными в напастях России. Так, академик, радиофизик Николай Левашов утверждает: то, что сейчас происходит в России, это применение геофизического и климатического оружия одновременно. По мнению покойного эксперта, против Европы в 2003 году была создана искусственная жара, чтобы заставить закупать генно-модифицированные продукты из США.

Вероятно, это тот Николай Левашов, который написал книгу "Россия в кривых зеркалах" и именовался в СМИ как создатель тоталитарного культа "Возрождение. Золотой век". Позже вышеупомянутую книгу внесли в Федеральный список экстремистских материалов за навязывание негативного мнения в отношении иудеев и косвенное возбуждение религиозной розни.

Доктор физических наук, директор лаборатории климатических аномалий НИИ РФ Андрей Волков рассуждает об американском проекте ХАРП. Это радиолокационный комплекс, который по мнению любителей конспирологии, является климатическим оружием. США позиционируют ХАРП как проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением.



Руководитель отдела солнечно-земных связей Нижегородского научно-исследовательского радиофизического института Юрий Токарев говорит, что американцам удалось добиться успехов в нагреве ионосферы и создании так называемых плазменных облаков.

Но большинство ученых полагают, что мощность ХАРП ничтожно мала, чтобы как-то повлиять на климат или вызвать засуху, ураган и т.д.