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Советская "Малютка" похоронила израильский броневик

Советская
Фото: commons.wikimedia.org/VargaA (CC BY-SA 4.0)
Дедушка "Джавелина" до сих пор дает жару

Бойцы "Хезболлы" утверждают, что уничтожили израильский броневик "Зеев" на ливанской границе. Соответствующее видео опубликовал в Twitter пользователь Jad Yam. Нападавшие использовали советский противотанковый управляемый реактивный снаряд первого поколения "Малютка", разработанный в 60-х годах. Ракету хорошо видно в самом начале ролика. Затем вдалеке раздается взрыв и поднимается облако дыма и пыли.


Эти ракеты, которые в 80-х считались в СССР крайне дорогостоящими и стоили, как "Жигули", давно состоят на вооружении "Хезболлы" и успешно применялись в ходе ливанской войны 2006 года.

Большое количество этих ракет до сих пор есть в бывших странах Варшавского договора, а также у Ливии, Вьетнама, Йемена.

Израилю эта ракета хорошо знакома. ПТУР "Малютка" активно использовался во время арабо-израильской войны 1973 года. По данным арабской стороны, при помощи комплекса удалось вывести из строя порядка 800 танков. Американцы считают, что эта цифра завышена.

Александр ИЛЬИН
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