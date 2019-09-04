Разнесли на молекулы: истребители США уничтожили машины на полном ходу

Умные бомбы поражают даже несущиеся по дорогам цели

Американский блог, посвященный боевой авиации 57th Wing Commander опубликовал любопытное видео, на котором летчики уничтожают движущиеся мишени в виде автомобилей. Судя по всему, это имитация атаки "джихадмобилей" боевиков, которые активно используются на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии.

На кадрах можно различить умные бомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) разного диаметра. Эти боеприпасы наводятся по GPS, и в отличие от бомб с лазерным и инфракрасным наведением, им нет дело пыли, песка, которые могут подняться в пустыне и помешать поразить цель.

Также, судя по всему, использовались тактические ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-65, которые есть как на вооружении истребителей, например F-16, так и штурмовиков. Эта ракета обладает лазерной головкой самонаведения и предназначена для поражения хорошо бронированных и движущихся целей. Активно применялась во время войны в Персидском заливе.