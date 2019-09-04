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Разнесли на молекулы: истребители США уничтожили машины на полном ходу

Разнесли на молекулы: истребители США уничтожили машины на полном ходу
Фото: af.mil
Умные бомбы поражают даже несущиеся по дорогам цели

Американский блог, посвященный боевой авиации 57th Wing Commander опубликовал любопытное видео, на котором летчики уничтожают движущиеся мишени в виде автомобилей. Судя по всему, это имитация атаки "джихадмобилей" боевиков, которые активно используются на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии.


На кадрах можно различить умные бомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) разного диаметра. Эти боеприпасы наводятся по GPS, и в отличие от бомб с лазерным и инфракрасным наведением, им нет дело пыли, песка, которые могут подняться в пустыне и помешать поразить цель.

Также, судя по всему, использовались тактические ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-65, которые есть как на вооружении истребителей, например F-16, так и штурмовиков. Эта ракета обладает лазерной головкой самонаведения и предназначена для поражения хорошо бронированных и движущихся целей. Активно применялась во время войны в Персидском заливе. 

Александр ИЛЬИН
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