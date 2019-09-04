Трагедия на Ставрополье: Су-25УБ разбился на "мертвой петле"

Тела летчиков нашли - они не успели катапультироваться

В Минобороны подтвердили гибель пилотов учебно-боевого Су-25УБ, который разбился накануне в Ставрополье. Как передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона, тела пилотов найдены. На месте трагедии работает комиссия военного ведомства, после чего будут сделаны выводы.

По данным источника, летчики не успели катапультироваться. В СМИ уже называют их имена – майор Юрий Б. и капитан Артем Л, то есть это были уже опытные пилоты. Крушение самолета произошло в 38 км юго-западнее от Буденновска. Сообщается, что экипаж отрабатывал фигуры высшего пилотажа, и во время выполнения "мертвой петли" что-то пошло не так. По информации "Вечерней Москвы", самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности.

Министр обороны Сергей Шойгу уже отчитал военных за снижение доли исправных учебных самолетов на закрытой части коллегии военного ведомства, прошедшей 3 сентября, о чем сообщают "Известия".

Ранее та же газета писала, что поисковики нашли тела пропавших летчиков, которых ранее ошибочно считали живыми, так как они якобы успели катапультироваться.

По мнению экспертов, путаница могла возникнуть из-за того, что кресла катапультирования иногда срабатывают от удара о землю, как это было с катастрофой трех Су-27 в 1995 году под Камранью. Тогда парашюты повисли на деревьях, внушая ложные надежды спасателям.