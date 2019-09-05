Развернутые С-400 в Турции рассекретили из космоса

Система защищает столицу

Израильская компания ISI опубликовала снимки из космоса, на которых хорошо видно турецкие С-400. Три пусковые установки "Триумф" развернули на авиабазе Мюртед рядом с Анкарой, таким образом, теперь комплексы защищают турецкую столицу.

В комментарии к фото утверждается, что радары С-400 находятся в состоянии готовности, однако пусковые установки не заряжены. В ISI предположили, что пока турецкие военные тестирует системы, чтобы подготовить к эксплуатации к концу 2019 года. А на боевое дежурство турецкие С-400, скорее всего, заступят летом следующего года.