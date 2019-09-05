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Из-за санкций на российские подлодки поставили старье

Из-за санкций на российские подлодки поставили старье
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Импортные батареи заменили на советские

На российские подлодки, которые дежурят у берегов Сирии, из-за санкций заменили батареи импортного производства на старые советские. Об этом сообщает телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на источник в 4-й отдельной бригаде подводных лодок Черноморского флота. По его данным, из-за этого субмарины якобы не могут выполнять боевые задачи.

Речь идет о модернизированных "Варшавянках" проекта 636.3 "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол", вооруженных крылатыми ракетами "Калибр". Периодически эти лодки несут боевое дежурство вблизи сирийского порта Тартус.

Официального подтверждения этой информации нет, и хотелось бы верить, что на "Варшавянки" не поставили старые аккумуляторы, так как это прямая угроза безопасности. Не секрет, что технические неисправности и нарушение требований эксплуатации аккумуляторных батарей (АБ) могут привести к пожарам и взрывам водорода.

Александр ИЛЬИН
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