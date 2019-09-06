В деле о похищении свидетеля по делу МН17 всплыла первая смерть

Малазийский "Боинг" продолжает убивать

Во время спецоперации по захвату подозреваемого в причастности к катастрофе малазийского "Боинга", погиб сотрудник СБУ, и еще двое были ранены. Об этом пишет украинская журналистка Ирина Ромалийская на своей странице в Facebook.

По ее словам, операция была беспрецедентной, так как Владимир Цемах находился глубоко в тылу ДНР. Также Ромалийская утверждает, что Цемах в нидерландском деле о сбитом "Боинге" проходит не как свидетель, а как подозреваемый. Допрашивали ли его голландские следователи, которые "с субботы находятся в Киеве", неизвестно.

Как напоминает "ФедералПресс", Владимира Цемаха выпустили 5 сентября под лично обязательство по решению Киевского апелляционного суда.

Теперь его собираются обменять на украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет тюрьмы.

Цемаха выкрали украинские спецслужбы 4 июля из его дома в ДНР. О каких-либо потерях СБУ ничего не сообщала.