Турция испытала убойную ракету

Но на F-35 ее уже не поставить

В Турции испытали новейшую противобункерную версию крылатой ракеты SOM-B2. Эффектное видео испытаний опубликовал на своей странице в Twitter министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк. Ракета сброшенная с бомбардировщика попадает точно в бетонный бункер, после чего раздается мощный взрыв.

Крылатые ракеты с дальностью до 200 км в Турции начали разрабатывать в 2006 году, и базовый вариант был принят на вооружение в 2012-м. Но SOM-B2 – более сложная версия, оснащенная двухсоставной боевой частью. Наведение также осуществляется по GPS с корреляцией по контуру рельефа местности. Сигнал защищается от помех. На финальной стадии наведение происходит с помощью инфракрасной матрицы, сравнивающей параметры объекта с заложенными в памяти ракеты.

GURUR GÜNÜMÜZ!@SavunmaSanayii öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından @TSKGnkur için geliştirilen Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. 🎯🇹🇷 pic.twitter.com/LAUqgMxrQI — Mustafa Varank (@varank) September 5, 2019

Ракетами планируется вооружить F-16 ВВС Турции. Ранее их должны были получить и F-35, но теперь есть большие сомнения, что это произойдет.

Чем-то SOM напоминает американскую AGM-158 JASSM, правда дальность последней выше и составляет 360 км, а JASSM-ER версии и вовсе – 980 км.

Преимущество крылатой ракеты "воздух-земля" в том, что самолет может выпустить ее, не заходя в зону действия ПВО, хотя современные планирующие бомбы также допускают такую возможность. Но не на такие расстояния, конечно.