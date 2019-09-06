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Турция испытала убойную ракету

Турция показала убойную ракету на видео
Кадр youtube.com
Но на F-35 ее уже не поставить

В Турции испытали новейшую противобункерную версию крылатой ракеты SOM-B2. Эффектное видео испытаний опубликовал на своей странице в Twitter министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк. Ракета сброшенная с бомбардировщика попадает точно в бетонный бункер, после чего раздается мощный взрыв.

Крылатые ракеты с дальностью до 200 км в Турции начали разрабатывать в 2006 году, и базовый вариант был принят на вооружение в 2012-м. Но SOM-B2 – более сложная версия, оснащенная двухсоставной боевой частью. Наведение также осуществляется по GPS с корреляцией по контуру рельефа местности. Сигнал защищается от помех. На финальной стадии наведение происходит с помощью инфракрасной матрицы, сравнивающей параметры объекта с заложенными в памяти ракеты.


Ракетами планируется вооружить F-16 ВВС Турции. Ранее их должны были получить и F-35, но теперь есть большие сомнения, что это произойдет.

Чем-то SOM напоминает американскую AGM-158 JASSM, правда дальность последней выше и составляет 360 км, а JASSM-ER версии и вовсе – 980 км.

Преимущество крылатой ракеты "воздух-земля" в том, что самолет может выпустить ее, не заходя в зону действия ПВО, хотя современные планирующие бомбы также допускают такую возможность. Но не на такие расстояния, конечно.

Александр ИЛЬИН
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