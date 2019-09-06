Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россия продает "горбатые" МиГи и Су-30МК в Африку

Россия продает
Фото: Utro.Ru
Секреты "МАКС-2019" потихоньку "сливают"

Россия поставит Алжиру 14-16 истребителей МиГ-29М/М2 с увеличенным боевым радиусом и примерно такое же количество истребителей Су-30МК(А).

Об этом сообщает издание Menadefense. По ее данным, на авиасалоне "МАКС-2019" было подписано два контракта – на покупку самолетов и на модернизацию систем электроники, радара и системы постановки активных помех Су-30МК (А), поставленных ранее. На данный момент у Алжира 58 истребителей "Сухого", не считая 23 "двадцать девятых".

Страна является одним из традиционных покупателей российских боевых самолетов, и в парке ВВС Алжира остались даже МиГ-25ПД/РБШ, которые поставлялись с 1979 года.

Что касается поставок МиГ-29М/М2 с увеличенным запасом топлива, то разговоры об этом идут еще с прошлого года. В частности, об этом писал "Коммерсант". Но ни в Федеральной службе по ВТС, ни в "Рособоронэкспорте" до сих пор не подтвердили эту информацию.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Жертвой стали пенсионеры: как банки обманывают россиян

Слишком привлекательные предложения для пожилых людей должны настораживать клиентов кредитной организации

Крымский мост разбирают после вестей о катастрофе

На новом транспортном переходе через Керченский пролив кипит работа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей