Россия продает "горбатые" МиГи и Су-30МК в Африку

Секреты "МАКС-2019" потихоньку "сливают"

Россия поставит Алжиру 14-16 истребителей МиГ-29М/М2 с увеличенным боевым радиусом и примерно такое же количество истребителей Су-30МК(А).

Об этом сообщает издание Menadefense. По ее данным, на авиасалоне "МАКС-2019" было подписано два контракта – на покупку самолетов и на модернизацию систем электроники, радара и системы постановки активных помех Су-30МК (А), поставленных ранее. На данный момент у Алжира 58 истребителей "Сухого", не считая 23 "двадцать девятых".

Страна является одним из традиционных покупателей российских боевых самолетов, и в парке ВВС Алжира остались даже МиГ-25ПД/РБШ, которые поставлялись с 1979 года.

Что касается поставок МиГ-29М/М2 с увеличенным запасом топлива, то разговоры об этом идут еще с прошлого года. В частности, об этом писал "Коммерсант". Но ни в Федеральной службе по ВТС, ни в "Рособоронэкспорте" до сих пор не подтвердили эту информацию.