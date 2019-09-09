Военным починили второй гигантский "Руслан" за год

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Недавние поставки С-400 Турции вновь пробудили интерес к советским гигантам "Руслан", которые, не считая "Мрии", остаются самыми крупными транспортными воздушными судами.
Накануне в пресс-службе "Авиастар-СП" сообщили, что продлили срок эксплуатации уже второго в 2019 году тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". В частности, проведены работы по восстановлению летной годности самолета, заменены вышедшие из строя покупные изделия, устранены эксплуатационные повреждения "Руслана".
На данный момент Ан-124 – штучный товар, так как больше на территории бывшего СССР не производятся. Пока в России не могут довести до серии легкий транспортник Ил-112.
О планах начать производство сверхтяжелого транспортного самолета на базе "Руслана" в России говорилось неоднократно. В частности, этот вопрос поднимал член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник. Но пока это лишь разговоры. Производить Ан-124 сейчас не могут ни в России, ни "Антонов" на Украине.
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