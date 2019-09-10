Россия обсудит вывод войск из Приднестровья

Совсем недавно военные даже отказывались говорить на эту тему

Россия все-таки обсудит вывод военных из Приднестровья. Переговоры проведут министры иностранных дел РФ и Молдавии Сергей Лавров и Николай Попеску.

Об этом сообщает "Газета" со ссылкой на РИА "Новости". Эту информацию передает пресс-служба МИД республики на своем сайте.

На странице МИД РФ в Twitter написано, что в ходе запланированных 11 сентября переговоров "намечено рассмотреть возможности для придания импульса российско-молдавскому сотрудничеству". На сайте Министерства иностранных дел республики Молдова говорится, что Попеску подтвердит "необходимость безоговорочного и полного вывода российских военных и боеприпасов с территории страны".

Ранее в августе этого года министр обороны Сергей Шойгу заявил на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельким, что миротворческая операция в Приднестровье себя оправдывает, и Россия даже не собирается ставить ее под вопрос.

Переговоры пройдут 11 сентября. Сообщается, что стороны, в частности, обсудят вопрос о нормализации отношений между Кишиневом и Москвой, возобновление политического диалога, развитие торгово-экономических отношений.

Официальный Кишинев давно добивается вывода российских войск из Приднестровья, которые были введены 27 лет назад после начала кровопролития. По всей видимости, Россия обсудит этот вопрос, но далеко не факт, что выведет контингент.