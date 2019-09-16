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С-400 защитят аэродром на Новой земле

С-400 защитят аэродром на Новой земле
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
"Триумф" становится "народным" комплексом

Россия поставила С-400 даже в Арктике. Зенитный ракетный полк ПВО Северного флота, дислоцированный на острове Южный на Новой Земле, полностью перевооружился на С-400.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой начальника пресс-службы флота Вадима Сергу. По его словам, личный состав уже прошел переобучение на новые системы и готов заступить на боевое дежурство.

Южный – третий по величине остров после Сахалина и Северного острова. На нем, в частности расположен военный аэродром Рогачево. Сейчас он используется в качестве одного из пунктов базирования сил Объединенного стратегического командования "Север". Это означает, что на нем могут приземляться для заправки Т-95МС и Ту-160М, чтобы затем отправиться к американских границам, если это понадобится.

Александр ИЛЬИН
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