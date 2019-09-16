Учения "Центр-2019" затронут Арктику

Москва пригласила "повоевать" Китай и Индию

В России стартовали крупнейшие учения "Центр-2019". Кроме военных РФ, в них примут участие военнослужащие Китая и Индии и, конечно, стран ОДКБ. Скорее всего, Москва с удовольствием пригласила бы и Турцию, еще одного покупателя С-400, но последняя входит в НАТО.

Как сообщает РИА "Новости", со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа, маневры пройдут с 16 по 21 сентября на разных полигонах, а также в акватории Каспийского моря. Часть маневров пройдет на территории Арктики, в частности, на Новой Земле.

Накануне в Оренбургской области на полигоне Донгуз прошла торжественная церемония открытия, запись которой опубликовал телеканал "Звезда".

Всего в учениях примут участие 130 тыс. военных, будет задействовано 20 тыс. единиц техники, 600 беспилотников и до 15 кораблей.

Как сообщалось ранее, в ходе маневров "Центр-2019" десантники проведут самую масштабную высадку за 38 лет. При этом парашютисты не будут знать район, в котором будут прыгать.

Прошедшие в 2017 году учения "Запад" вызвали огромное беспокойство стран НАТО, который посчитали, что Россия репетирует захват Европы.