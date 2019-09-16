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Бомбардировщик B-52H полетал рядом с Курилами

Бомбардировщик B-52H полетал рядом с Курилами
Фото: www.globallookpress.com
Американцы тренируются рядом с островами

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H пролетел рядом с границей с Россией в Тихом океане.

Отмечается, что самолет облетел Курильские острова и Камчатку. При этом его сопровождал заправщик KC-135 Stratotanker, передает "Интерфакс".

Напомним, что в марте 2019 года США перебросили в Великобританию 6 бомбардировщиков B-52H, которые способны нести ядерное оружие. После этого американцы совершили серию тренировочных полетов вблизи границ России в регионе Балтики.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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