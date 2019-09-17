БТР сбил двух росгвардейцев

Один военнослужащий погиб

На учениях Росгвардии под Смоленском бронетранспортер сбил двух росгвардейцев. Об этом сообщает телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ. По данным источника, один военнослужащий скончался. По факту полученных травм проводится служебная проверка.