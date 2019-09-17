БТР сбил двух росгвардейцев

Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
349 новости
На учениях Росгвардии под Смоленском бронетранспортер сбил двух росгвардейцев. Об этом сообщает телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ. По данным источника, один военнослужащий скончался. По факту полученных травм проводится служебная проверка.
Регион РФ хотят переименовать
Украинская компания навязывает транзитные услуги после ограничений для РФ мощностей Opal