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БТР сбил двух росгвардейцев

БТР убил росгвардейца
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Один военнослужащий погиб

На учениях Росгвардии под Смоленском бронетранспортер сбил двух росгвардейцев. Об этом сообщает телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ. По данным источника, один военнослужащий скончался. По факту полученных травм проводится служебная проверка.

Александр ИЛЬИН
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