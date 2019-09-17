Су-27СМ3 превзошел Су-35С по соотношению "цена-качество"

"Тридцать пятого" активно продвигают на экспорт, однако он не так далеко ушел от классического "Фланкера"

Россия представляет Су-35С как лучший отечественный истребитель, не считая Су-57, который пока не поступил в строевые части. Современная авионика, двухконтурные двигатели с всеракурсно управляемым вектором тяги АЛ-41Ф1 и многое другое делает этот самолет предельно опасным для противника.

Однако так ли далеко ушел Су-35С от классического "Фланкера" или это лишь маркетинговый ход, чтобы продвинуть "тридцать пятый" на экспорт?

Журнал The National Interest проанализировал целое семейство этих самолетов и пришел к выводу, что Су-35С существенно превосходит классические Су-27, однако модернизированный Су-27СМ3 вполне может составить ему конкуренцию, и кроме того, у него есть другое важное преимущество – меньшая цена.

Согласно данным Международного института стратегических исследований, Россия эксплуатирует 220 заслуженных "Фланкеров" Су-27С и до 70 Су-35С, то есть "двадцать седьмых", поступивших на вооружение в 1985 году почти в три раза больше.

По мнению NI, этим истребителям не хватает возможностей, чтобы конкурировать с современными машинами, такими как "Тайфун" или модернизированный F-15C. У Су-27С устаревший радар, он вооружен Р-27 с полуактивными головками самонаведения (ГСН). На данный момент истребители уже вооружены ракетами с активными ГСН. У Су-35С есть Р-77, которые могут соперничать на равных с американскими AIM-9X.





Что касается наземных ударов, то Су-27С может атаковать только неуправляемыми ракетами. Поэтому это чистый истребитель, в то время как Су-27СМ уже позиционируются как многофункциональные.

Су-27СМ уже вооружен "умными" бомбами КАБ-500, ракетами Х-29, Р-77. На самолет поставили новые двигатели.

Однако лучшей "реинкарнацией" Су-27 является версия Су-27СМ3. Первоначально эти машины предназначались для экспорта в Китай, но затем было принято решение закупить эти самолеты и для ВКС.

Су-27СМ3 получил отличный радар "Ирбис-Е" который также стоит на Су-35С. На истребителе новые двигатели, дополнительные точки подвески вооружений – всего их двенадцать. Планер усилен. Дисплеи на новом "Фланкере" цифровые, установлен новый комплекс связи, которая стала безопаснее.

Также в России выпускается линейка Су-30СМ, однако на них нет радара "Ирбис-Е", что по мнению NI, делает его не таким эффективным, как Су-27СМ3.

Су-35С, безусловно, является лучшим "Фланкером", однако если посмотреть на соотношение "цена-качество", более дешевый Су-27СМ3 легко выходит вперед, так как может решать аналогичные задачи.