"Бастионы" открыли огонь в Крыму

Военные не уходят с боевых постов

На Крымском полуострове ни на минуту не прекращаются военные учения. Россия готовится в любой момент отразить коварный удар НАТО и союзников альянса – ВМС Украины. Береговые противокорабельные комплексы "Бастион" и "Берег" открыли огонь крылатыми ракетами на полигоне Опук.

Как сообщает "Крыминформ" со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота, стрельбы прошли в рамках двусторонних учений морской пехоты и береговой обороны ЧФ.

"Бастионы" ударили по по двум большим корабельным щитам-мишеням, которые имитировали корабли противника. Расстояние до цели составило порядка 60 км. Береговые самоходные артиллерийские комплексы "Берег" провели стрельбы с расстояния в 10 км.