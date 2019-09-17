Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Бастионы" открыли огонь в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
Военные не уходят с боевых постов

На Крымском полуострове ни на минуту не прекращаются военные учения. Россия готовится в любой момент отразить коварный удар НАТО и союзников альянса – ВМС Украины. Береговые противокорабельные комплексы "Бастион" и "Берег" открыли огонь крылатыми ракетами на полигоне Опук.

Как сообщает "Крыминформ" со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота, стрельбы прошли в рамках двусторонних учений морской пехоты и береговой обороны ЧФ.

"Бастионы" ударили по по двум большим корабельным щитам-мишеням, которые имитировали корабли противника. Расстояние до цели составило порядка 60 км. Береговые самоходные артиллерийские комплексы "Берег" провели стрельбы с расстояния в 10 км.  

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Крым исчезнет с российской карты

Регион РФ хотят переименовать

Чехи развалят Украину под управлением Кремля

Киев потребовал от Праги соблюдать антироссийские санкции ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей