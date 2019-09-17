США разработали снаряд-убийцу "Арматы"

Пентагон может запустить его в серию в любой момент

США создали "умный" танковый снаряд Smart Target Activated Fire and Forget (STAFF), который взрывается над танком, пробивая легкую верхнюю броню.

Таким боеприпасом американцы могут уничтожить любой российский танк, включая "Армату". Однако к счастью, снаряд забуксовал.

В ситуации разбирался The National Interest и пришел к выводу, что STAFF был полностью готов к серийному производству. Однако его высокая стоимость и последние разработки в области брони привели к тому, что в Пентагоне решили свернуть программу.

STAFF должен был совершить революцию в танковых войсках. В отличие от подкалиберных снарядов, которые несутся с огромной скоростью и прошивают броню, этот боеприпас сам идентифицирует цель, маневрирует и уничтожает цель. От противотанковых управляемых ракет его отличает то, что скорострельность у него такая же, как у обычных танковых снарядов, поэтому с ними крайне трудно справиться активной защите машины.

С STAFF встроен миниатюрный радиолокатор. Маневрирование достигается благодаря вращению боевой части, которая располагается перпендикулярно оси снаряда. Как только радиолокатор "видит" цель в зоне поражения, происходит подрыв боевой части.

Таким образом, необязательно точно попадать в танк, снаряд исправит ошибки и пробьет броню сверху, там, где она защищена меньше всего. Можно вести огонь по движущим целям, в плохую погоду. При этом прицельная дальность STAFF – 4 км, что очень неплохой показатель.

Снаряды также эффективны против низколетящих вертолетов и беспилотников. Наконец, STAFF подходят для разведки боем, чтобы обнаружить танки противника, хотя это довольно дорого.

В ходе испытаний американцы выяснили, что этот снаряд очень эффективен против российских танков Т-80 и БМП-2.

В то же самое время, защита "Арматы" "Афганит" с большой долей вероятности может перехватить STAFF на нижней части его траектории. Кроме того, активная защита Т-14 способна обмануть американский снаряд.

"Армата" не совсем новый танк. В 90-х годах был разработан Объект 195 или Т-95, который некоторые эксперты считают лучшей версией "Арматы". Этот танк также использовал радиолокационное наведение для обнаружения и поражения противника на расстоянии 4 и более километров.

Видимо, в Пентагоне решили, что STAFF это не лучший снаряд по соотношению "цена-эффективность". Возможно, это было неправильно решение, так как доподлинно неизвестно, как защита "Арматы" справилась бы с этим "умным" боеприпасом.

Похожие снаряды сейчас используют в южнокорейской армии на "Черных пантерах". Они называются Smart Top-Attack Munition.