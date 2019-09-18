Россия обладает ракетой с "недостижимой" дальностью

Х-101 оставила конкурентов позади

России есть, что противопоставить США, которые разрабатывают ракеты средней дальности и, возможно, разместят их в Европе, как во времена холодной войны.

Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов рассказал в интервью "Военно-промышленному курьеру" о небезызвестной Х-101 и, в частности, назвал ее ракетой с "недостижимой дальностью". По его мнению, она недостижима ни для одного из конкурентов.

Прежде всего, глава корпорации имел в виду американцев, которые после выхода из ДРСМД уже испытали ракету с дальностью до 1000 км.

Стоит отметить, что Х-101 – это крылатая ракета класса "воздух-земля", а США испытывали ракету наземного базирования.

Точная дальность Х-101 и Х-102 с термоядерной боеголовкой засекречена, но согласно открытым данным, она составляет порядка 5,5 тыс. км.

У США такой ракеты, действительно, нет. Дальность AGM-158B JASSM-ER составляет около 1000 км. Однако на вооружении Пентагона есть и AGM-86, воздушная версия "Томагавка". Но и ее дальность достигала лишь 2778 км.

Обносов, в свою очередь, отметил, что испытания новой ракеты США не должно стать поводом "бросаться в крайности и очередную гонку вооружений".

"Если нам поставят задачу – решим ее, причем наименее затратными способами. Есть наработки, знания, компетенции. Так что безопасность страны будет обеспечена", – цитирует топ-менеджера телеканал "360".

Как напоминает "Вечерняя Москва", ДРСМД между Россией и США был заключен в 1987 году. Страны договорились о ликвидации комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования. Однако затем Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора и, в конце концов, вышел и него.