На Западе рассекретили гиперзвуковую ракету "Циркон"

Ее модернизировали для сухопутного удара

Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон", которая активно проходит испытания на боевых кораблях, представляет собой модернизированную версию П-800 "Оникс".

Длина ракеты "Циркон" – 8-10 метров, в то время как П-800 – 8,6 метра. У гиперзвуковой ракеты нос более обтекаемой формы, а боевой заряд, возможно, даже меньше, чем у "Оникса" – примерно 200 кг.

Для сравнения, боезаряд "Искандера" 700 кг, а крылатой ракеты "Калибр" – 450 кг. Но за счет огромной скорости "Циркон" нанесет больший урон. Кроме того, ее практически невозможно сбить.

Что касается дальности, то мнению The National Interest, 300-400 км должно вполне хватить, чтобы нанести удар по объектам НАТО в Польше. Кроме того, в России уже существует наземная версия "Циркона", которая особенно беспокоит Запад. После разрыва ДРСМД в Калининградской области могут быть размещены сухопутные установки "Циркон". Вместе с "Искандерами" они могут нанести сокрушительный удар по базам НАТО. Кроме того, не стоит списывать со счетов МиГ-31БМ, вооруженных гиперзвуковыми "Кинжалами".