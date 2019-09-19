В ЛНР взорвали мост

Взрывчатку закладывали под опоры

В ЛНР сообщили о попытке взорвать мост в Луганске. В самопровозглашенной республике уверены, что это дело рук ВСУ и уже назвали случившееся терактом. О пострадавших пока ничего не сообщается.

"Пытались подорвать опоры", – цитирует РИА "Новости" источник в силовых структурах ЛНР.

В результате бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв. Telegram-канал Inside Donetsk передает, что по этому посту должен был ехать гуманитарный конвой РФ.

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уже отметил в своем Telegram-канале, что произошло это на фоне отказа Киева подписать договор о реализации "формулы Штайнмайера". Его слова также приводит РИА "Новости".

Украина по-прежнему настаивает на передаче ей под контроль участка границы с Россией в Донбассе, а также разоружении ополченцев самопровозглашенных республик. Только после этого Киев предлагает провести выборы.

Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретет окончательную юридическую силу.