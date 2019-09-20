Раскрыты подробные характеристики МиГ-35

Самоелт может стать лучшей "рабочей лошадкой" среди истребителей ВКС

Корпорация МиГ раскрыла подробные характеристики МиГ-35, который совсем недавно стал одним их главных самолетов авиасалона "МАКС". Данные из пресс-релиза цитирует РИА "Новости".

Они несколько отличаются от тех, что ранее приводили в СМИ. Например, максимальная скорость истребителя составляет 2100 км/час, а не 2560 км/час, как сообщалось до этого. Практический потолок машины – 16 тыс. метров. Ранее утверждалось, что МиГ-35 поднимается до 17500 метров. Зато максимальная внешняя нагрузка – 6,5 тонн, даже немного больше, чем ожидалось.

В любом случае, скорость и потолок – сейчас не главные показатели для истребителя. Гораздо важнее авионика и вооружение. И в этом отношении МиГ-35 значительно превосходит любой из "двадцать девятых".

Истребитель оснащен РЛС с активной фазированной решеткой, оптико-локационной станцией и нашлемной системой целеуказания и индикации. Дисплеи все цифровые. Среди других преимущество можно отметить четырехкратное резервирование по всем каналам управления. А также огромный спектр вооружения, включая ракеты классов "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и "умные" корректируемые бомбы. Кроме того, МиГ-35 вооружен 30-мм автоматической пушкой, которая может сильно пригодиться в ближнем бою.

На авиасалоне "МАКС" был представлен экспортный вариант МиГ-35. У него улучшен планер. По мнению военных экспертов, в строевые части отправят именно эти машины. Но пока многое зависит от того, как истребитель будет продаваться на экспорт. Во многом, в зависимости от этого будет формироваться заказ Минобороны.