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Учите историю: в Калининграде ответили воинственному генералу из США

В Калининграде осадили зарвавшегося генерала из США
Фото: Виталий Невар/ТАСС
Губернатор сказал, чем это может закончиться для американцев нападение на Балтику

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил генералу ВВС США Джеффри Харригану на слова о том, что американские летчики готовы в любой момент атаковать Балтику. Глава региона пожелал всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт.

"У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков", – цитирует РБК Алиханова.

Ранее Харриган сказал, что летчики США постоянно тренируются для нанесения удара по Калининградской области, так как этот регион является стратегически важным для НАТО, а его расположение "в тылу" НАТО крайне удобно для атаки с воздуха, моря и суши.

Как рассказал "Ura.Ru" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, любой американский либо натовский самолет, попытавшийся атаковать Калининградскую область или Россию, будет гарантированно уничтожен. 

Александр ИЛЬИН
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